Катя Осадча зізналася, що думає про можливість народити ще одну дитину

Популярна українська телеведуча виховує двох синів. Її старший син Ильян, від шлюбу з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком, в цьому році відзначить 18-річчя, а молодшому Івану в наступному місяці виповниться тільки 3 роки.

Зараз Осадча заміжня за своїм колегою по цеху Юрієм Горбуновим. Як зізнається сам шоумен, йому дуже подобається піклуватися про маленького сина, і він не проти обзавестися ще однією дитиною.

Втім, його дружина, судячи з усього, налаштована не так рішуче. Так, Осадча звернула увагу на те, що дитина - це велика відповідальність, що вимагає часу.

«Знаю, що Юра хотів би ще одну дитину! Якщо б він ще й народив її, було б чудово!», - заявила ведуча, коментуючи слова свого чоловіка.

Вона підкреслила, що зараз вони з Горбуновим багато працюють, тому їм варто поставитися до питання поповнення в родині більш відповідально, ніж коли вони готувалися до народження Івана.

Втім, Осадча не стала виключати можливості народження ще однієї дитини, туманно натякнувши на якісь «плани».

«Якщо з'явиться ще один маленький член сім'ї, йому зможемо приділяти ще менше часу. Так що плани у нас є, але поки це тільки плани», - заявила вона.

Раніше ми писали про те, що Катерина Осадча здивувала сміливим знімком в одному рушник. Відома телеведуча і Юрій Горбунов зустріли Різдво в теплих краях. А саме зіркова парочка відпочиває в Туреччині. В теплу країну зіркова пара телеведучих прилетіла буквально на днях. І вже поспішила похвалитися першими знімками з відпочинку.

Днями в мережі з'явилися знімки з риболовлі, а також кілька пляжних відео. В цей раз знімок з відпочинку зоряних телеведучих з'явився в Instagram Каті Осадчої. Катя Осадча відобразила себе в одному лише банному рушнику і зовсім без косметики на обличчі.

Нагадаємо, Катя Осадча в одному рушник показала свої форми у всій красі: "Горбунову пощастило".

Як повідомляла Politeka, Осадча вразила видом без макіяжу і шикарних нарядів: "до такої ще не звикли".

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