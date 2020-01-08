Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася новим жарким фото з вечірки

Алла в цей раз позувала присівши на стіл. Для вечора Добкіна вибрала шикарну вечірню сукню з великим декольте і екстремальним розрізом на нозі. Знаменитість закинула ногу за ногу і підкреслила їх ідеальні форми. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку дочки політика.

На другому фото Алла вже робить селфи з батьком, який тримає в руці мікрофон.

Фанати встигли поставити тисячі лайків під публікацією і написати безліч коментарів:

"А що з коліном", "Захід на гольф клубі? відкрите чи закрите ?", "Вечірній Добкін?? Та він у твіттері жжот досить", "Просто шикарна!!!!!! Найкрасивіша!!!", "Ніжна красуня", "Цьом в коліно".

Раніше ми повідомляли, що Дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.

26-річна Алла Добкіна, дочка українського політика Михайла Добкіна, здивувала домашніми кадрами.

У своєму мікроблозі в Instagram відома українка поділилася кількома фото з батьком-екс-нардепом. Так, на одному з кадрів вона притулилася до щоки Добкіна своєю щокою, а на іншому ніжно поцілувала його. Алла з'явилася в чорному піджаку, з розпущеним волоссям і мінімумом косметики. Михайло Маркович обох кадрах тримає руку біля підборіддя і дивиться прямо в об'єктив. В його погляді читається посмішка і гордість за доньку. У підписі до фото дівчина тегнула батька.

Повідомлялося, що українська співачка, солістка групи "Неангели" Слава Камінська, опублікувала фото разом з відомою персоною.

Артистка розмістила пост в своєму Instagram. На знімку Слава позує в компанії двох дівчат, однією з яких виявилася дочка колишнього депутата Михайла Добкіна Алла.

"Новий рік 1 січня свято ? 😂 відзначаєте?", - написала Слава.

Алла зробила губи "качечкою", а Слава пристрасно подивилася в камеру. При цьому на всіх було мінімум макижа. Дівчата фотографувалися на тлі, по всій видимості, білої штори.

Нагадаємо, дочка Добкіна блиснула ідеальним тілом після Нового року

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