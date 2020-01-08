Дочь известного украинского политика Михаила Добкина Алла поделилась новым жарким фото с вечеринки

Алла в этот раз позировала присев на стол. Для вечера Добкина выбрала шикарное вечернее платье с внушительным декольте и экстремальным разрезом на ноге. Знаменитость закинула ногу за ногу и подчеркнула их идеальные формы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку дочери политика.

На втором фото Алла уже делает селфи с отцом, который держит в руке микрофон.

Фанаты успели поставить тысячи лайков под публикацией и написать множество комментариев:

"А что с коленом", "Мероприятие на гольф клубе? открытое или закрытое ?", "Вечерний Добкин?? Да он в твиттере жжот достаточно", "Просто шикарнейшая!!!!!! Самая красивая!!!", "Нежная красотка", "Чмок в коленко".

Ранее мы сообщали, что Дочь Добкина ошеломила неожиданным фото с отцом.

26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, удивила домашними кадрами.

В своем микроблоге в Инстаграм известная украинка поделилась несколькими фото с отцом-экс-нардепом. Так, на одном из кадров она прижалась к щеке Добкина своей щекой, а на другом нежно его поцеловала. Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики. Михаил Маркович на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив. В его взгляде читается улыбка и гордость за дочь. В подписи к фото девушка тегнула отца.

Сообщалось, что украинская певица, солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, опубликовала фото вместе с известной персоной.

Артистка разместила пост в своем Инстаграм. На снимке Слава позирует в компании двоих девушек, одной из которых оказалась дочь бывшего депутата Михаила Добкина, Алла.

"Новый год 1 января праздник ? 😂 отмечаете?", - написала Слава.

Алла сделала губы "уточкой", а Слава страстно посмотрела в камеру. При этом на всех было минимум макижа. Девушки фотографировались на фоне, по всей видимости, белой шторы.

Напомним, дочь Добкина блеснула идеальным телом после Нового года

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