Відома співачка Світлана Лобода показала спільне фото зі своєю дочкою Євангеліною

Світлана здалася на кадрах разом зі своєю дочкою. Лобода обняла Євангеліну, закрила очі і поцілувала на камеру. Можна добре розглянути зовнішність дитини і відразу зрозуміти, які риси обличчя передала доньці мама. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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Раніше ми повідомляли, що Лобода засвітилася в компанії східного красеня, близькість зашкалює.

Відома українська співачка Світлана Лобода поділилася знімком, де вона позує з східним красенем Анзаром Тетрадзе

Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бичолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоці свого знайомого.

Фанати встигли поставити майже 60 тисяч лайків і залишили безліч коментарів:

"Оу.. Світла і двоюрідна сестра Битча", "Ось це новина", "Які солодкі", "які ви тут красиві", "Це її хлопець?", "Ідеальність цього селфи зашкалює", "Просто друзі???нєє...ну нееее...", "Дві сестри вирішили повечеряти", "Огоого як Тіль)".

Повідомлялося, що Лобода влаштувала гарячі танці в золотих чоботях прямо в метро.

цього разу в розділі Instagram зірка вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила невелике відео, на якому показала новий екстраординарний наряд. Міні сукня Світлани вигідно підкреслило її форми, а золотисті чоботи додали ще більше пікантного виду.

Нагадаємо, Лобода блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

А ще Politeka писала, що Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю

Також Politeka повідомляла, що Лобода з'явилася на російському шоу у відвертому вигляді



