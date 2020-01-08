Известная певица Светлана Лобода показала совместное фото со своей дочерью Евангелиной

Светлана показалась на кадрах вместе со своей дочерью. Лобода обняла Евангелину, закрыла глаза и поцеловала на камеру. Можно хорошо рассмотреть внешность ребенка и сразу понять, какие черты лица передала дочке мама. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

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Ранее мы сообщали, что Лобода засветилась в компании восточного красавца, близость зашкаливает.

Известная украинская певица Светлана Лобода поделилась снимком, где она позирует с восточным красавчиком Анзаром Тетрадзе

Знаменитость на фото позирует в черном, скорее всего, платье. А максимально близко с ней сидит ее друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, который творит под псевдонимом Бичолла. Пара настолько близко друг к другу, что Светлана прижалась к щеке своего знакомого.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и оставили множество комментариев:

"Оу.. Света и двоюродная сестра Битча", "Вот это новость", "Какие сладкие", "какие вы здесь красивые", "Это ее парень?", "Идеальность этого селфи зашкаливает", "Просто друзья???неее...ну нееее...", "Две сестры решили поужинать", "Огоого как же Тиль)".

Сообщалось, что Лобода устроила горячие танцы в золотых сапогах прямо в метро.

В этот раз в разделе Инстаграм звезда решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.

Напомним, Лобода сверкнула идеальными формами в черном бикини

А еще Politeka писала, что Лобода впервые за долгое время показала свою семью

Также Politeka сообщала, что Лобода появилась на российском шоу в дерзком виде



