Відома українська співачка Анна Седокова показала зробила спекотне фото у ванній

На знімку Ганна позує у ванній, а точніше, сидить на її краю. При цьому Седокова одягла лише футболку, іншого одягу на співачці не видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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Раніше ми повідомляли, що Седокова показала, чим займається з молодим коханцем в ліжку.

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

цього разу Анна представила себе в новому іміджі, показуючи, як відпочиває з коханим після насиченої прогулянки. Як нещодавно з'ясувалося, у зірки нове захоплення, причому про нього стало відомо лише після заяви зірки. Раніше вона не афішувала відносини, враховуючи той факт, що спортсмен молодше Сєдокової і до того ж був одружений.

"Різдвом, моя улюблена инстасемья 🤗 Іноді, все збирається з маленьких пазлів, які ти шукаєш роками. Іноді складно. Іноді здається виходу немає, але в один день все змінюється.", - написала знаменитість.

Повідомлялося, що Седокова спантеличила видом після новорічних свят.

цього разу зірка показала, як вирішила знову худнути. Сама Ганна розповіла, що саме час цим зайнятися, адже після новорічних свят зазвичай видужують. Зірка позувала в звичайному спортивному костюмі – вільної толстовці і чорних обтягуючих лосинах.

При цьому артистка всіляко посміхалася на камеру і показала, що за її спиною порожній спортзал.

Нагадаємо, Сєдокова похизувалася жарким фліртом в ліфті з молодим коханцем

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