58-річна російська актриса Олена Яковлєва ледь не потонула

Артистка розповіла, що перебуваючи на третьому курсі інституту, вона вирушила до Одеси. Після проб на картину Георгія Юнгвальд-Хилькевича «Двоє під однією парасолькою» залишилося вільний час, і вона пішла на пляж.

«Море не вразило. Багато води, небезпечно. Я ж плавати практично не вміла. До того ж вода була напрочуд теплою і кишіла медузами. Плавати не хотілося, а ось засмагнути — дуже. І я зрозуміла, що найкращий спосіб швидко і якісно покритися засмагою — потрапити на хвилеріз», — розповіла зірка.

Яковлєва вирішила, що дістатися туди краще вплав.

«По-собачому я попливла. Не знала, що біля хвилеріза хвилі б'ють в обличчя… І став тонути. Люди на хвилерізі думали, я жартую: там дрібно, та й близько від берега», — згадала артистка.

За словами Яковлєвої, навколишні хоча і не одразу, але все ж таки витягли її з води.

«По всьому тілу стікали струмки крові — я порезалась черепашками, а тіло мокре. Виглядало це жахливо і смішно одночасно. Ще я, закривавлена, за загоряють стала хапатися від переляку. Пози їх зіпсувала. Кричала: «Хочу на берег, давайте рятувальну човен викликати!» — розповіла актриса.

Зірка підкреслила, що після цього випадку вона з морем на «ви». Зірка так і не навчилася плавати. І тепер вона літає на курорти не заради води, а щоб зігрітися і помилуватися красивими пейзажами.

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