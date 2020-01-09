Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, зганьбившись на пляжі

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши досить неоднозначнкю реакцію серед користувачів Instagram. Зірка сфотографувалася стоячи в море стоячи в червоній роздільному купальнику і в традиційній для неї манері посвітила пікантними частинами тіла.

«Кому не спиться.. Коли недолюблені тітки намагаються сказати мені, що я погана.. Нехай вони самі свої тілеса приведуть у стан сексуальне.. Щоб їх чоловіки думали тільки про них. А я за всіх в океані відпочину. І на шпагат всіх навчу сісти граціозний. Тільки мені для цього знадобилося шість років щоденної праці..», – написала Анастасія.

Виставивши напоказ груди, яка, як помітили багато хто з користувачів, що втратила форму - "обвисли", Волочкова потрапила під цілу хвилю далеко не схвальних коментарів.

Раніше Анастасія купалася в темних окулярах, звертаючись до передплатників.

Зірка похвалилася відпочинком в Таїланді, розповідаючи, що добре проводить час з великою компанією.

В кінці Анастасія сказала - нехай люди і далі пишуть їй гидоти, але не переходячи межу розсудливості.

Також артистка зачепила тему чоловіка, з яким вона сфотографувалася. За словами Волочкової, люди, які будують здогадки і "проводять розслідування" про те, хто її наречений - "недалекі".

Артистка зізналася, що вона розкриє ім'я улюбленого лише тоді, коли сама захоче.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній