Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, опозорившись на пляже

Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.

Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователе Инстаграм. Звезда сфотографировалась стоя в море стоя в алом раздельном купальнике и в традиционной для нее манере посветила пикантными частями тела.

«Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное.. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда..», – написала Анастасия.

Выставив напоказ грудь, которая, как заметили многие из пользователей, потеряла форму - "обвисла", Волочкова попала под целую волну далеко не лестных комментариев.

Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам.

Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.

В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.

Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".

Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.

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