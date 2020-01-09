Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
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Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.
Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователе Инстаграм. Звезда сфотографировалась стоя в море стоя в алом раздельном купальнике и в традиционной для нее манере посветила пикантными частями тела.
«Кому не спится.. Когда недолюбленные тети пытаются сказать мне, что я плохая.. Пусть они сами свои телеса приведут в состояние сексуальное.. Чтобы их мужчины думали только о них. А я за всех в океане отдохну. И на шпагат всех научу сесть грациозный. Только мне для этого потребовалось лет шесть ежедневного труда..», – написала Анастасия.
Выставив напоказ грудь, которая, как заметили многие из пользователей, потеряла форму - "обвисла", Волочкова попала под целую волну далеко не лестных комментариев.
Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам.
Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.
В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.
Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".
Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.
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