Зірка російського балету Анастасія Волочкова знову і знову - когось радує відвертими знімками з відпочинку, когось- "дратує"

Зірка зараз відпочиває в Таїланді і поспішає з регулярністю, приблизно п'ять фото в день, з кількагодинним інтервалом, "ощасливити" публіку у мережі своїми пікантними етюдами в купальнику, а то й зовсім без нього. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram артистки.

Спортивна і, мічцями, безсоромна щодо напівголих фото в соцмережах дама показала, як релаксує на пляжі. Так Анастасія в розовуватого відтінку роздільному купальнику позує біля пальми на тлі мальовничого чи то заходу, чи то на світанку, ймовірно, на не дуже людному пляжі. Обпершись об деревце, артистка продемонструвала одразу всі принади свого натренованого тіла, щоправда знімок зроблений не при ближньому ракурсі, тому особливо розгледіти красу любительки "ню" і шпагатів Волочкової - шанувальникам практично не вдається.

До речі про шанувальників - ті і задоволені, і не задоволені постами Волоковой в її мікро-блозі: одні пишуть, що місце неймовірної краси і сама модель на знімках "диво", інші - що вся ця демонстрація себе роздягненою і "люксового" життя - "то ще міщанство".

Раніше, Анастасія Волочкова сфотографувалася стоячи біля лінії моря у купальнику, сланцях, прикрашених штучними квітами і, у традиційній для неї манері, посвітила пікантними частинами тіла.

Виставивши напоказ свої довгі ноги, стегна і груди, які, як відзначили багато з її підписників втратили форму - "обвисли", артистка стала активно "спілкуватися" зі своїми фанами в мережі, "доводячи", що і з нею і з її грудьми, а також з особистим життя - все в порядку.

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