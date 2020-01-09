Звезда российского балета Анастасия Волочкова снова и снова - кого-то радует откровенными снимками с отдыха, кого-то - "раздражает"

Звезда сейчас отдыхает в Таиланде и спешит с регулярностью, примерно пять фото в день, с несколькочасовым интервалом, "осчастливить публику в сети своими пикантными этюдами в купальнике, а то и вовсе без него. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

Спортивная и необремененная предрассудками касательно полуголых фото в соцсетях дама показала, как релаксирует на пляже. Так Анастасия в розововатого оттенка раздельном купальнике позирует у пальмы на фоне живописного то ли заката, то ли рассвета на, вероятно, на не очень людном пляже. Прислонившись в деревцу, артистка продемонстрировала сразу все прелести своего натренированного тела, правда снимок сделан не при ближнем ракурсе, потому особо разглядеть прелести любительницы "ню" и шпагатов Волочковой - поклонникам практически не удается.

К слову о поклонниках - те и довольны, и не довольны постами Волоковой в ее микро-блоге: одни пишут, что место потрясающей красоты и сама модель на снимках "чудо", другие - что вся эта демонстрация себя раздетой и "люксовой" жизни - "то еще убожество".

Ранее Анастасия Волочкова сфотографировалась стоя у линии моря в купальнике, сланцах, декорированных искусственными цветами и, в традиционной для нее манере, посветила пикантными частями тела.

Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра и грудь, которая, как заметили многие из ее подписчиков потеряла форму - "обвисла", артистка стала активно "общаться" со своими фанами в сети, "доказывая", что и с ней и с ее грудью, а также с личной жизнью - все в порядке.

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