Зірки шоу-бізнесу страждають від проблем зі здоров'ям, як і звичайні люди

Артисти через недосип, насичений графік, стреси потрапляють в неприємні ситуації.

Зокрема, російський співак Сергій Лазарєв дає більше ста концертів у рік. Займається записом хітів і зйомками кліпів, пише sm-news.

Коли артист готувався до першого виступу на Євробаченні, паралельно він давав концерти. Так, на виступі в Санкт-Петербурзі Лазарєв впав прямо на сцені. Через деякий час він продовжив виступ.

Співачка і телеведуча Ольга Бузова спала в минулому році по дві-три години, а також не дотримувалася правильного харчування. В результаті організм відмовився працювати в такому режимі. Співачка знепритомніла на сцені.

Американська співачка Мадонна під час світового турне в Болгарії зомліла прямо на концерті і сильно забилася. Мадонні пропонували припинити турне, але вона відмовилася, як попередні зірки.

А Софія Ротару одного разу впала на руки свого піаніста. Далі лікарі швидко привели артистку в почуття.

Нагадаємо, співак Сергій Лазарєв не міг не відвідати свою колишню кохану Леру Кудрявцеву в лікарні.

Як відомо, популярна телеведуча Лера Кудрявцева, яка перенесла операцію по видаленню грудних імплантів, продовжує відновлюватися під наглядом медиків.

Лазарєв не приховував, що його не вражає штучний бюст Лери Кудрявцевої. Але це ніколи не ображало телеведучу.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова вирішила показати свою зовнішність без макіяжу, фотошопу і зачіски.

Нещодавно вона записала відео, присвячене її великій кількості підписників в Instagram.

Зараз на артистку підписані 18 мільйонів осіб, про що вона радісно повідомила в публікації.

"Дякую що ви зі мною, мої хороші🙏🏻 Спасибі @dava_m за найкраще відео з 18 млн 🤪 .

Давайте ще 20??? 😌 далі - більше 🚀 Ваша Оля 👸🏻", - написала артистка, поставши в несподіваному вигляді.

Раніше повідомлялося, що у Софії Ротару, були несподівані таємні відносини.

У ЗМІ з'явилася інформація, що народна артистка зустрічалася з кримінальним авторитетом СРСР Алимжаном Тохтахуновим, відомим як "Тайванчик" або "Алік".

Нагадаємо, Ротару влаштували справжнє пекло в РФ, "додали" та від Путіна

А ще Politeka повідомляла, скандальна Бузова приголомшила видом без макіяжу та зачіски: "Це залисину?"

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