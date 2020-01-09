56-річна російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила відео з відпочинку у Дубаї

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram новий ролик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Судячи по мітці геолокаціі, Лоліта знаходиться в ОАЕ. На кадрах артистка стоїть біля кромки води. Вона зняла лише свою тінь і трохи ноги, яких ніжно торкаються маленькі хвилі.

"Це той самий випадок, коли вода не дуже прогріта, але власна тінь в цій воді тобі приносить задоволення...", - говорить на відео Мілявська.

Користувачам вдалося оцінити фігуру співачки навіть по тіні. Примітно, що широкі плечі, вузькі стегна та й взагалі "худа" форма наштовхнули їх на думку, що перед ними російська балерина Анастасія Волочкова. Остання не раз ставала об'єктом глузувань з приводу своєї "чоловічої фігури".

"Чоловіча постать у Волочкової" - "дуже прошу не обговорювати моїх колег . У Насті Приголомшлива фігура" - "у волочкової абсолютна інша фігура. Плечі широкі і вузькі стегна" - "Так це Лоліта. Це не Волочкова" - "у Джолі теж широкі плечі і вузькі стегна..і що"

"Я подумала Волочкова 😁 .😍😍😍"

Крім порівнянь з балериною, багато хто відзначив, як сильно схудла Лоліта, і похвалили її за стрункість.

"Мужики будуть в отпаді і пішов цей Іванов на..."

"Найшвидше схуднення це нерви 😱 !!! Лоліта дуже сильно схудла струнка стала!!! Дівчина !!! Колись і в мене таке було!!! Все пройде час лікує!!! Тільки не швидко ще важко буде!!! Це любов!!!"

"Ніжки від вух! Худиш! 😘"

"Навіть тінь красива👍👍👍"

Раніше ми повідомляли, Лоліта зізналася, що в молодості часто випивала навіть під час концертів. За її словами, якось в новорічну ніч вона випила угорського вина і заснула в коробці з-під нього. Колеги шукали Лоліту, але так і не знайшли, так що концерт пройшов без неї.

Нагадаємо, що Лоліта забула надіти костюм і приголомшила видом на сцені.

Також Politeka писала, що скандальна Лоліта зізналася Вєрці Сердючці в інтимному бажання.