53-річна українська актриса Ольга Сумська шокувала шанувальників заявою про вагітність

Як передає Politeka.net, мова про старшу дочку актриси. 29-річна Антоніна Паперна на початку цього року видала "кругленький" секретик, поділившись фото в своєму мікроблозі в Instagram.

Примітно, що зовсім недавно, в серпні 2019, у Антоніни та її чоловіка, актора Володимира Яглича народилася дочка Єва. І ось уже за другим.

Ольга Сумська проводить новорічні канікули в Карпатах, але для програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", записала відеозвернення, в якому розповіла про вагітність дочки.

"Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: онук чи онучка. Чекаємо!", – поділилася щаслива актриса.

За словами Сумської, вона радить дочці насолоджуватися своїм станом.

"Тоня постійно телефонує. Іноді радиться з того чи іншого питання... Я пам'ятаю ті роки, коли я була вагітною. І думаю – Боже, як все швидко тече. Тому, знаєте, моя порада: дочка, насолоджуйся цим станом!"

Раніше ми повідомляли, Сумська поділилася різдвяними фото в Instagram. Актриса розбурхала мережу не тільки апетитною кутею, але і своїми пишними формами.

За словами Ольги, вона, як правило, варить кутю з пшениці. Але вважає, що можна також готувати з рису або булгура. А ось "родзинкою" смачної каші, на думку Сумської, є ложка коньяку. Актриса впевнена, таке блюдо можна їсти тричі на день і воно не набридне.

Також ми писали, в мережі обговорювали інтимні фото Сумської з чоловіком Віталієм Борисюком. Актриса поділилася знімками, на яких вони обидва в махрових халатиках. При цьому вигляд, ніби щойно "вилізли з-під ковдри". Ольга з розпатланим волоссям і абсолютно без косметики. І вона, і її чоловік задоволено посміхаються.

Нагадаємо, Винник встав між Сумською та її чоловіком: Він вміє подарувати жінкам.

Як повідомляла Politeka, Сумська показала дуже сміливе фото на пляжі.