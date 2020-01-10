Актриса зізналася, як на ній відбиваються застілля

Зірка студії "Квартал 95" Віра Кекелія опублікувала фото, поставши в красивому образі

Артистка "Жіночого кварталу" вразила формами в чорній сукні з глибоким декольте, пише Рoliteka.net.

Сукня підкреслила красиву фігуру артистки - тонку талію та стегна. Доповнював вишуканий образ короткий жакет з прикрасою на грудях.

Зачіска в стилі Мерилін Монро і макіяж з акцентом на червоні губи - відмінно підійшли до вечірнього образу красуні.

На фото Віра посміхалася, дивлячись в далечінь і піднявши руку на рівні плеча.

"Ну, ні, Святкові зайві кілограми🙈 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Поїздки до батьків, святкові столи, особисто для мене, ніколи не проходили безслідно😂 Побалувала себе і вистачить❌", - написала Кекелія.

За три години пост артистки зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Гарна!", "Королева😘", "Розкішна! 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Кекелія позувала у вечірній сукні, всипаній блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.

На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яку артиска "запримітила" ще з осені, також відкрита спина, артистка стоїть, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.

Стильна укладка, червона помада на вустах - дівчина виглядає преркрасно.

Раніше ми писали, що Віра Кекелія опублікувала кілька фото. На одному з них дівчина позує в чорному ліфчику і сітчастих колготках.

Актриса стоїть перед камерою, обіймаючи себе руками.

«У новий сезон в нових образах! Інша, не така, як звичайно;)», — підписала знімок Віра Кекелія.

Шанувальники прийшли в захват:

«Мадонна! Схожість вражаюча! 😍», «Вау🤩🔥», «Дуже красива 💕», «Шикарна😍😘», «Вогонь!😍», — пишуть шанувальники зірки Кварталу.

Раніше повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» вразила новими образами, показаними на сторінці в Instagram, відзначаючи участь в «Жіночому кварталі».

Віра Кекелія захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим і одночасно з тим - ніжним макіяжем і прикрасами.

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.

Як повідомляла Politeka, Кравець та інші красуні «Квартал 95» вразили сміливими фото з закулісся.

Також Politeka писала, що красавица з "Квартал 95" захопила видом в одному светрі: "Ангельська крихітка"