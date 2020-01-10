Зірка студії "Квартал 95" Віра Кекелія опублікувала фото, поставши в красивому образі
Артистка "Жіночого кварталу" вразила формами в чорній сукні з глибоким декольте, пише Рoliteka.net.
Сукня підкреслила красиву фігуру артистки - тонку талію та стегна. Доповнював вишуканий образ короткий жакет з прикрасою на грудях.
Зачіска в стилі Мерилін Монро і макіяж з акцентом на червоні губи - відмінно підійшли до вечірнього образу красуні.
На фото Віра посміхалася, дивлячись в далечінь і піднявши руку на рівні плеча.
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"Ну, ні, Святкові зайві кілограми🙈 ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Поїздки до батьків, святкові столи, особисто для мене, ніколи не проходили безслідно😂 Побалувала себе і вистачить❌", - написала Кекелія.
За три години пост артистки зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Гарна!", "Королева😘", "Розкішна! 😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Віра Кекелія позувала у вечірній сукні, всипаній блискітками і з відкритою спиною. Образ доповнила білосніжна накидка, як боа, тільки хутряна.
На іншому - білизняному варіанті коктельної сукні, яку артиска "запримітила" ще з осені, також відкрита спина, артистка стоїть, як і на першому знімку, в півоберта і пронизливо дивиться в об'єктив камери.
Стильна укладка, червона помада на вустах - дівчина виглядає преркрасно.
Раніше ми писали, що Віра Кекелія опублікувала кілька фото. На одному з них дівчина позує в чорному ліфчику і сітчастих колготках.
Актриса стоїть перед камерою, обіймаючи себе руками.
«У новий сезон в нових образах! Інша, не така, як звичайно;)», — підписала знімок Віра Кекелія.
Шанувальники прийшли в захват:
«Мадонна! Схожість вражаюча! 😍», «Вау🤩🔥», «Дуже красива 💕», «Шикарна😍😘», «Вогонь!😍», — пишуть шанувальники зірки Кварталу.
Раніше повідомлялося, що зірка студії «Квартал 95» вразила новими образами, показаними на сторінці в Instagram, відзначаючи участь в «Жіночому кварталі».
Віра Кекелія захопила чуттєвим і ніжним фото. Зірка постала перед шанувальниками з яскравим і одночасно з тим - ніжним макіяжем і прикрасами.
Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила форми без ліфчика.
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