Американська світська левиця Кім Кардашьян засвітила свої принади в нижній білизні

39-річна зірка реаліті-шоу, любить дивувати шанувальників екстремальними нарядами або знімками в одній білизні. Як повідомляє Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників фото, на якому вона в негліже.

Так, шоу-діва опублікувала домашнє фото, на якому вона стоїть в кухні в приспущених спортивних штанях сірого кольору, з-під яких видніються спортивні трусики. Також Кардашьян не спромоглася надіти футболку і продемонстіровала свої принади на камеру в спортивному бра в тон трусиків. Домашній образ зірка доповнила білими масивними кросівками.

Волосся Кім залишила распущеными, гладно пригладив їх гребінцем. Макіяжу на обличчі селебріті немає, що наочно показує, як Кім Кардашьян виглядає по-справжньому, в домашній обстановці. Скоріше за все, фото було зроблено чоловіком Кім або кимось з її родичів.

Користувачі мережі не могли залишити коментарі під фото, тому що зірка розмістила його у розділі "історії".

Нагадаємо, що раніше Кім Кардашьян поділилася фотографією, на якій вона позує в одній білизні. Судячи з усього, знімок зроблений прямо в гримерці. На ньому Кардашьян позує в білизна тілесного кольору, яке дозволяє в повній мірі насолодитися всіма достоїнствами фігури красуні. Її образ доповнюють розпущене волосся і фірмовий фатальний макіяж з акцентом на очі.

У підписі до фото Кім зазначила, що «з невеликим запізненням» вітає своїх фанатів з Новим роком.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян здивувала шанувальників архівних кадром. Фото з юності американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в инстаграме.

Незвичне фото для зірки зібрало більше 3,2 мільйонів лайків і тисячі коментарів за одну добу. Багатьох умилила юна Кім Кардашьян, яка ще не встигла зробити пластику на вилицях, талії, сідниць, не збільшила груди і не виправила ніс.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.