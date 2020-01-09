Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram
Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.
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Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними фото звідти.
Зазначимо, зірка нарешті знайшла довгоочікуване жіноче щастя: в її житті з'явився чоловік, якого вона поки ретельно приховує від громадськості.
Цього разу Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.
«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.
Раніше Анастасія купалася в темних окулярах, звертаючись до передплатників.
Зірка похвалилася відпочинком в Таїланді, розповідаючи, що добре проводить час з великою компанією.
В кінці Анастасія сказала - нехай люди і далі пишуть їй гидоти, але не переходячи межу розсудливості.
Також артистка зачепила тему чоловіка, з яким вона сфотографувалася. За словами Волочкової, люди, які будують здогадки і "проводять розслідування" про те, хто її наречений - "недалекі".
Артистка зізналася, що вона розкриє ім'я улюбленого лише тоді, коли сама захоче.
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