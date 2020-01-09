Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

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Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными фото оттуда. 

Отметим, звезда наконец-то обрела долгожданное женское счастье: в ее жизни появился мужчина, которого она пока тщательно скрывает от общественности.

В этот раз Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и  Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

 «На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.

Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам. 

Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией. 

В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия. 

Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие". 

Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет. 

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