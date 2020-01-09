Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, а зараз DJ NANA, поділилася жарким фото з відпустки

Співачка зараз відпочиває в місті Трівандрум, столиці южноиндийского штату Керала в Індії, купається в Арравийском море і насолоджується південним сонцем. Так, вона опублікувала нове пляжне фото, на якому позує в чорному цілісному купальнику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Кумейко тягне жовті мотузки, які прив'язані до дерев'яного судна. Вона прогнулася в спокусливій позі на гарячому піску.

«Допомагаю рибалкам як можу», – вона підписала знімок.

У мережі високо оцінили гумор співачки і залишили багато коментарів з приводу її фігури і зовнішності. Адже чорний купальник підкреслив її тонку талію, а рівний загар на всьому тілі надав краси. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами, а зібрала волосся у високий кінський хвіст.

«Арабам напевно», «Фігура супер... 😮😮😮😍😍😍❤️🌹», «да там напевно вся робота встала))) під час фотосесії))))», «Я так розумію що в цей день вони нічого не зловили і весь час плавали біля берега?))», «Та киньте Ви ці канати. Потім пальці за пультом 🎶🎧 не будуть слухатися», «Вже гострять ключки», «Піднімаєш їх черв'ячків 😆», – жартують в мережі.

Нагадаємо, що раніше DJ NANA поділилася фото з Індії. На фото Кумейко варто в одязі, зовні схожою на халат, і виставила одну ногу з нього. Волосся прикрили половину обличчя. На другому фото Настя вже позує крупним планом і можна роздивитися обличчя крупним планом. Між брів у Кумейко бінді, точка зроблена пальцем. Це знак правди, так зване третє око. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів: "Круто) обов'язково теж поїду!", "Відмінного відпочинку", "Красива", "Клас", "Як же ти мені подобаєшся не нафарбована", "Особа умиротворене".

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