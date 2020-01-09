Меган Маркл засвітилася на публіці без обручки

Днями принц Гаррі та його дружина опинилися в центрі уваги через заяву про відмову від повноважень високопоставленої королівської сім'ї. Втім, це не єдиний привід для обговорення, який герцог і герцогиня Сасекські дали людям.

Так, нещодавно Меган Маркл вийшла в світ без обручки. На це звернули увагу журналісти, які встигли сфотографувати дружину британського принца. Відомо, що це сталося відразу після скандальних новин про зречення подружжя від королівських обов'язків.

На думку експертів, це пояснюється тим, що Меган просто довелося повернути королівській сім'ї розкішне кільце, яке разом з іншими монаршими коштовностями повинно передаватися у спадок з покоління в покоління.

Примітно, що обручку Маркл була зроблена за власним дизайном принца Гаррі і містила діаманти з колекції його покійної матері – принцеси Діани. Крім цього, в ній були дорогоцінні камені, привезені принцом із Ботсвани.

Скандальні фото Маркл були зроблені під час відвідування Національного театру Дорфман в Лондоні. Для походу на виставу герцогиня Сассекская вибрала строгий брючний костюм і класичне пальто. В цілому її образ виглядав дуже стриманим, що лише підкреслювала відмова від прикрас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що принц Гаррі та його дружина – колишня актриса зі Штатів Меган Маркл більше не хочуть бути високопоставленими членами британської королівської сім'ї. За задумом знаменитостей, вони мають намір балансувати між Великобританією і Північною Америкою:

«Ми збираємося відійти від «старшого» членство в королівській сім'ї і працювати, щоб стати фінансово незалежними, одночасно продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву», – йдеться у заяві герцогів.

Крім того, пара заявила, що, цитуємо, «такий географічний баланс дозволить ростити нашого сина з вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій родині простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно із створенням нашої нової благодійної організації».

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