Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», вразила новими відвертими знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням наInstagram співачки.

Так, модель позує в крихітному купальнику, розставивши при цьому ноги. Сама білизна ефективно підкреслює форми Гузь.

Уточнимо, що незважаючи на відсутність підпису до знімка, шанувальники моделі влаштували справжній «бум» у коментарі під знімком.

«Яка чарівна зовнішність. Можна дивитися вічно», «Я міг би проповзти під твоїми ногами», «Красуня», «шик», «як соковито», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська модель Леоніла Гузь постала практично у світлому боді або купальнику, ніж "розбурхала" багатьох своїх шанувальників.

Новий знімок біля дзеркала порадував багатьох фанів зірки і "цінителів" жіночої краси взагалі – на фото дівчина позує, розставивши ноги. Крім купальника або боді, на ній модні кросівки. Манекенниця також розпустила свої розкішні довге волосся. "Події розгорталися біля підніжжя ліжка, що додало кадру ще більшої пікантності.

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла здалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

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