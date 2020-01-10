Російський актор, партнер Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов привернув увагу несподіваним постом

Пара розлучилася багато років тому, але багато шанувальники досі вважають їх дуже гармонійною парою. Фанати пильно стежать за життям зірок, і нове фото артиста не залишилося без уваги.

Після появи інформації про те, що Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням громадськість стали вишукувати нові дані з різних джерел і вкрай уважно стежити за всіма, хто коли-небудь перетинався з артисткою. Адже рідні артистки тему ніяк не коментують.

Так, журналісти дісталися до Сергія Жигунова, партнера Анастасії Заворотнюк по серіалу "Моя прекрасна няня". Згодом артист закохався у спекотну брюнетку насправді і навіть кинув сім'ю. Однак відносини в акторів незабаром припинилися, і Жигунов повернувся до дружини. Довгий час про нього мало що було чути, але тепер до нього знову звернули увагу.

Візначимо, Жигунов привернув знімання громадськості новим фото, на якому він позує на тлі втечі лимона. Геолокацією знімка вказаний Гурзуф. Виявляється, цитрус виростив сам актор.

"Серіал "Побіжні родичі" знімали в Сочі перед Новим 2016 роком. Все узбережжя було в мандаринах, мандарини рвали серце 💔", – зізнався Жигунов.

В результаті, він не витримав і поїхав за саджанцями. Подорож виявилася не з легких.

"У вихідний день поїхав в магазин при ботанічному саді і купив саджанці мандарина і лимона. Мосту ще не було, а автобус з Сочі до Ялти йшов, як літак до Тімбукту або навіть довше, але саджанці доїхали", – зазначив актор.

Він нагадав, що раніше вважалося, що в Криму не ростуть цитрусові.

"Сиджу і думаю, чи мені дадуть Нобелівську премію в області ботаніки 🤔🤔😁😁😁", – не без гумору завершив свій пост в колишній коханець Анастасії Заворотнюк.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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