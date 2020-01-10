Российский актер, партнер Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов привлек внимание неожиданным постом

Пара рассталась много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их очень гармоничной парой. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд, и новое фото артиста не осталось без внимания.

После появления информации о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием общественность стали выискивать новые данные из самых разных источников и крайне внимательно следить за всеми, кто когда-либо пересекался с артисткой. Ведь родные артистки тему никак не комментируют.

Так, журналисты добрались до Сергея Жигунова, партнера Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня". Впоследствии артист влюбился в знойную брюнетку на самом деле и даже бросил семью. Однако отношения у актеров вскоре прекратились, и Жигунов вернулся к жене. Долгое время о нем мало что было слышно, но теперь к нему снова обращено пристальное внимание.

Ометим, Жигунов привлек снимание общественности новым фото, на котором он позирует на фоне побега лимона. Геолокацией снимка указан Гурзуф. Оказывается, цитрус вырастил сам актер.

"Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед Новым 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце 💔", – признался Жигунов.

В результате, он не выдержал и поехал за саженцами. Путешествие оказалось не из легких.

"В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста еще не было, а автобус из Сочи до Ялты шел, как самолет до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали", – отметил актер.

Он напомнил, что ранее считалось, что в Крыму не растут цитрусовые.

"Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники 🤔🤔😁😁😁", – не без юмора завершил свой пост в бывший любовник Анастасии Заворотнюк.

Напомним, муж больной раком Заворотнюк внезапно покинул РФ.

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