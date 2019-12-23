Появилась новая информация об Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком

Российский целитель Александр Ручкин рассказал, что не видит у нее опухоли. Целитель уверенно заявил, что у актрисы нет онкологии.

Он поставил Анастасии Заворотнюк совершенно другой диагноз.

"Видимо, Анастасия перенесла какой-то большой стресс, было напряжение, ЦНС находится в коре головного мозга, она дала сбой…" – заявил он.

Также он опроверг самые печальные прогнозы. Знахарь убежден, что уже скоро любимая многоми артистка выздоровеет.

"Улучшения будут, но не раньше чем через три недели. Улучшения будут! Она уже начинает себя чувствовать лучше. От первоначального заболевания до сейчас – ей становится лучше. К ней возвращаются силы, идет здоровье... С ней будет все нормально, поверьте", – обнадежил целитель.

Знахарь утверждает, что смерть Анастасии Заворотнюк не грозит.

"Она выздоровеет, будет чувствовать себя прекрасно, продолжать дальше сниматься в кино и жить обычной здоровой жизнью", – дал оптимистичный прогноз знахарь.

Ранее мы писали о том, что один из российских банков "заморозил" счета фигуриста Петра Чернышева, мужа больной раком Анастасии Заворотнюк. Отмечается, что банк пошел на такие действия по указке налоговой службы Санкт-Петербурга, так как именно здесь зарегестрированы компании артиста. В результате, Чернышеву недоступно проведение финансовых операций.

Проблема с банками и налоговой тянется уже несколько месяцев. Якобы причиной стали сомнительные финансовые операции.

Напомним, популярный российский певец ошеломил заявлением о больной раком Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, больную раком Заворотнюк преследуют в России: родные не сдержались и показали скандальные фото.

Также Politeka писала, что Жигунов бил Заворотнюк: звезда "Моей прекрасной няни" не сдержался и выдал всю правду.