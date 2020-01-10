42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова приголомшила кадром зі свого відпочинку на гірськолижному курорті Шамоні у Франції. Зірка приїхала аж ніяк не на лижах кататися

Як передає Politeka.net, Чехова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому вона постала разом з подругою за столиком в кафе. При чому столик заповнений всілякими смаколиками, а саме фондю з різними добавками до нього. На Анфісі синя хутряна шапка-вушанка і коричневий светр з брутальним медвежатком в окулярах. Красуня тримає в одній руці келих з вином, а іншою вмочує щось у фондюшницю.

Судячи по обличчям Анфіси і її подруги, дівчата всім задоволені і добре проводять час.

"Нафондючились і наклюкались🍜🥂 Пора і честь знати😉", - підписала кадр Чехова.

Шанувальники ведучої вишикувалися в чергу, щоб залишити свій коментар. Фанатів потішило фото, а деякі поцікавилися у зірки, як у неї виходить "так багато їсти, і залишатися стрункою".

"Каструля хліба ! 😂 Вишак ⭐️"

"Поки молода і швидкий метаболізм з цього все спалюється!"

"Калорійне фото 😍"

"Ви стільки їсте😄🙈як вам вдається при цьому залишатися стрункими?😄"

"Красу ні яким фондючем не зіпсувати👌"

"Ой як смачненько😋"

Раніше ми повідомляли, Анфіса поділилася в Instagram фото, де вона з келихом ігристого під новорічною ялинкою зізнається, що приїхала на гірськолижний курорт аж ніяк не заради спортивних розваг, а щоб "напитися шампанського і наїстися французьких страв". Як бачимо на фото вище, Чехова тримає своє слово.

Також ми писали, Чехова похвалилася фігурою в чорному купальнику, купаючись в басейні з гарячою водою під відкритим небом на тлі засніжених гір. Спокуслива пишногруда красуня нікого не залишила байдужим.

«Оооо! Яке блаженство!», «Це просто моя мрія. Як красиво!», «Мені подобається ваша жіночність», «Офігенна тільки дурень відмовить», «Я прям мрію! Анфіса ти чудово виглядаєш!», «Краса», - писали в коментарях.

Нагадаємо, Анфіса Чехова зняла всі і потрясла розкішним тілом на балконі.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади.