77-річна російська телеведуча Ангеліни Вовк напередодні весілля з молодим музичним критиком Михайлом Куніциним показала досить сміливе відео

Кажуть, телеведуча-пенсіонерка переживає другу молодість завдяки обранцеві, різниця у віці з якими становить 27 років. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Телеведуча розповіла, що партнер дійсно зробив їй пропозицію, але вона ще не прийняла рішення. При цьому у шанувальників і друзів Вовк не виникає сумнівів, що весілля не за горами.

Її колега Володимир Березін готовий надати закоханим власний палац у Франції. Сім'я легендарного диктора володіє замком XV століття і згодна віддати саму красиву кімнату з найбільшою ліжком для втілення найсміливіших фантазій 77-річної провідною і її 50-річного кавалера.

напередодні радісної події Ангеліна Вовк відправилася на відпочинок в Гагри з подругою. Там вона проходить омолоджуючі процедури, стараясб привести себе в кращу форму.

Відео одного з цих заходів телеведуча і опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

77-річна знаменитість постала перед шанувальниками у купальнику, що сидить у ванні. У цей момент лікар робить їй маніпуляції для підтримки тіла в тонусі, в тому числі антицелюлітний масаж.

Зазначимо, користувачам мережі, схоже, не дуже сподобалося відео Вовк.

«Добре користуватися такими послугами, коли є на що», «Машаалах, машаалах. Красиво жити не заборониш. Були б гроші», - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Вовк оскандалилася своїми нападками на українську народну артистку Софію Ротару. Коли остання заявила про намір повернутися в Росію після тривалої перерви для участі в "Пісні року" і декількох новорічних корпоративах, ведуча образила її, назвавши меркантильною.

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