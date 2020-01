View this post on Instagram

Санаторий "Четыре жемчужины", входящий в состав Гостинично – санаторного комплекса Alex Resort & Spa Hotel, работает с 2013 года. Предлагает широкий спектр возможностей для лечения и оздоровления и оснащен современным медицинским оборудованием, SPA-салоном, процедурными кабинетами, водолечебницей, ингаляторием и кабинетами физиотерапии. Постоянно обновляемая лечебно-диагностическая база, практический опыт и высокая квалификация персонала санатория позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения.