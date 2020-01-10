Український хореограф і танцюрист Влад Яма "підкорив" дитячу гірку в Буковелі

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram знаменитість поділився відео, як він спускається на лижах з гірки (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця). В кадрі Яма в повній екіпіровці: у сіро-зеленому костюмі і шоломі. Не поспішаючи зірка спускається з гірки, плавно маневруючи на сніжному покритті.

А музичний супровід - окрема тема. Спокійна і тиха мелодія (кавер на мультяшну пісеньку з "Вінні Пуха") розсмішила шанувальників танцюриста.

"ПОЇХАЛИ!..🐻", - підписав ролик Влад.

Коментуючі помітили, що зірка спустився з легкої, дитячої гірки, і пожурили його, мовляв, "що так слабенько". Також деякі задалися питанням, куди зникла його супуруга Ліля і чому її немає в кадрі.

"Скільки катаєтеся?" - "з пелюшок..."

"Гарного відпочинку 👍🏻 пісня супер 😄🐻😂"

"Який живий і класний ролик!)А музичний супровід взагалі супер!!!😂🔥"

"7 гірка... 👍😍"

"Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"

"Ще тієї танцюрист 🕺!!!!"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма розчулив фанатів різдвяним знімком, зробленим в сімейному колі. Яма на чолі столу, по праву руку від нього дружина і син Леон, а по ліву батьки.

Шанувальники не змогли пройти повз чудового кадру.

"Батьки-це святе😇"

"Так красиво гірлянда відбивається на вашій голові)"

"Влад Ви просто молодець,так традицію і продовжуйте,Всіх Вас з Різдвом Христовим,нехай всі будуть здорові 👍👍❤️"

Також ми писали, Влад розповів, що його плани на Новий рік помінялися в останній момент. Він повинен був вести корпоратив, але ситуація змінилася і 2020-й він зустрічав разом з дружиною і сином.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.