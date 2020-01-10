Украинский хореограф и танцор Влад Яма "покорил" детскую горку в Буковеле

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм знаменитость поделился видео, как он спускается на лыжах с горки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). В кадре Яма в полной экипировке: в серо-зеленом костюме и шлеме. Неспеша звезда спускается с горки, плавно маневрируя на снежном покрытии.

А музыкальное сопровождение - отдельная тема. Спокойная и тихая мелодия (кавер на мультяшную песенку из "Винни Пуха") рассмешила поклонников танцора.

"ПОЇХАЛИ!..🐻", - подписал ролик Влад.

Комментирующие заметили, что звезда спустился с легкой, детской горки, и пожурили его, мол, "что так слабенько". Также некоторые задались вопросом, куда пропала его супуруга Лилия и почему ее нет в кадре.

"Сколько катаетесь?" - "с пеленок..."

"Хорошего отдыха 👍🏻 песня супер 😄🐻😂"

"Какой живой и классный ролик!)А музыкальное сопровождение вообще супер!!!😂🔥"

"7 горка... 👍😍"

"Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"

"Ще той танцор 🕺!!!!"

Ранее мы сообщали, Влад Яма умилил фанатов рождественским снимком, сделанным в семейном кругу. Яма во главе стола, по правую руку от него жена и сын Леон, а по левую родители.

Поклонники не смогли пройти мимо чудесного кадра.

"Родители это святое😇"

"Так красиво гирлянда отражается на вашей голове)"

"Влад Вы просто умница,так традицию и продолжай,Всех Вас с Рождеством Христово,пусть все будут здоровы 👍👍❤️"

Также мы писали, Влад рассказал, что его планы на Новый год поменялись в последний момент. Он должен был вести корпоратив, но ситуация изменилась и 2020-й он встречал вместе с женой и сыном.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.