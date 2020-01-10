Украинский хореограф и танцор Влад Яма "покорил" детскую горку в Буковеле
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм знаменитость поделился видео, как он спускается на лыжах с горки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца). В кадре Яма в полной экипировке: в серо-зеленом костюме и шлеме. Неспеша звезда спускается с горки, плавно маневрируя на снежном покрытии.
А музыкальное сопровождение - отдельная тема. Спокойная и тихая мелодия (кавер на мультяшную песенку из "Винни Пуха") рассмешила поклонников танцора.
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"ПОЇХАЛИ!..🐻", - подписал ролик Влад.
Комментирующие заметили, что звезда спустился с легкой, детской горки, и пожурили его, мол, "что так слабенько". Также некоторые задались вопросом, куда пропала его супуруга Лилия и почему ее нет в кадре.
"Сколько катаетесь?" - "с пеленок..."
"Хорошего отдыха 👍🏻 песня супер 😄🐻😂"
"Какой живой и классный ролик!)А музыкальное сопровождение вообще супер!!!😂🔥"
"7 горка... 👍😍"
"Вам дають норм покататись.... Чи не впізнають🤣👌.? Гарного відпочинку"
"Ще той танцор 🕺!!!!"
Ранее мы сообщали, Влад Яма умилил фанатов рождественским снимком, сделанным в семейном кругу. Яма во главе стола, по правую руку от него жена и сын Леон, а по левую родители.
Поклонники не смогли пройти мимо чудесного кадра.
"Родители это святое😇"
"Так красиво гирлянда отражается на вашей голове)"
"Влад Вы просто умница,так традицию и продолжай,Всех Вас с Рождеством Христово,пусть все будут здоровы 👍👍❤️"
Также мы писали, Влад рассказал, что его планы на Новый год поменялись в последний момент. Он должен был вести корпоратив, но ситуация изменилась и 2020-й он встречал вместе с женой и сыном.
Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.
Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.
Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.