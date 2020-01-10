Смерть сина стала шокуючою несподіванкою для знаменитого актора

Сумна новина прозвучала у програмі Дмитра Шепелєва "насправді", новий випуск якої був присвячений 64-річному Михайлу Васькову. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Актор, який прославився завдяки фільмам "Джек Восьмьоркін – "американець", "Брати по обміну", "Лісник" розповів, що у 1975 році на зйомках в Самарі познайомився з жінкою по імені Галина, між ними спалахнула любов. По завершенні зйомок Васьков поїхав. Але його тягнуло до коханої, і через кілька місяців він повернувся в Самару. Однак, побачивши на відстані Галину вагітної - втік.

"Я постояв, постояв і, загалом, змився", – зізнався Васьков.

Редакторам програми вдалося знайти Галину. Вона прийшла на ефір і повідала, як склалося її життя. Жінка була заміжня тричі, і все невдало: першого чоловіка збила машина, другий теж загинув в результаті аварії, третій помер із-за інфаркту.

Але головна новина для Михайла була попереду. Галина зізналася, що його син Вікентій помер п'ять років тому. Звістка про смерть стало потрясінням для студії, в тому числі для ведучого Дмитра Шепелєва.

"Дуже любив жінку. Вони прожили десять років у шлюбі. Коли в черговий раз він поїхав в Білгород як шеф-кухар за контрактом і повернувся, то вона вже вийшла заміж. Він запив і протягом трьох років просто згорів. Він помер", – розповіла жінка зі сльозами на очах.

На закінчення вона філософськи зауважила: "Ось така я чорна вдова, така моя карма. Добре, мабуть, Міш, що наші шляхи розійшлися..."

Довідався про трагічну новину Васьков згадав, як кілька років мав розмову з екстрасенсом про своїх спадкоємців.

"Цей чоловік сказав, що є, але ми ніколи не побачимося. Дуже шкода, що все так вийшло, але все одно треба було колись дізнатися про це", – зазначив актор.

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