56-річна російська співачка Лоліта Мілявська приголомшила шанувальників своєю відвертою фізкультхвилинкою

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram артистка поділилася свіжим відео, в якому постала в досить пікантному образі за інтимним заняттям (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Мілявська продовжила експериментувати з різною косметикою. Вона нанесла трохи крему на обличчя, а щоб він краще вбрався, вирішила зайнятися фізичними вправами. У спокусливій чорній з мереживами нижній білизні Лоліта вийшла на середину кімнати, поприседала і навіть пострибала. З кожним рухом її пишні груди просто "вибухали".

"Мій Б'юті-блог буде виходити два рази на місяць)) під девізом «З Любов'ю до себе, пробую все на собі» 👨‍👩‍👧‍👧 Дуже багато корисного для шкіри вже знайшла. Не забувайте про Себе!!!✌️❤️", - написала в соцмережі співачка.

Коментуючі прийшли в повний захват від усього, що робить у ролику Лоліта. Окремі компліменти дісталися її струнким ногам.

"Атомна жінка 😍😍😍😍беру приклад, пішла освіжитися 😊😊😊😊"

"Лоліта , Ви, як завжди, незрівнянні 🌺"

"Ось це ноги) краса🌷"

"Аж кричу чоловіку йди дивись яка Лола красуня 😋😊"

"Ви і так красива 💃💃💃, але стали ще краще... Ви супер"

"Прочитавши коментарі про красиві ноги, подивилася відео повністю😊 Абсолютно згодна, ноги супер!! Як і вся інша Лоліта❤"

"Кожна Бабуся хоче виглядати молодо ☺️"

"Ну, нічого собі струнка !!!! Я нічого не запам'ятала про маску , тільки ноги перед очима . Супер!!! 👍👍👍"

Раніше ми повідомляли, Лоліта на відпочинку в Дубаї зняла свою тінь на воді. Артистка поплескалась ніжками і підсумувала, що затока холодна. Але не це привернуло увагу фоловерів. Ті почали обговорювати фігуру співачки. Здавалося, що у неї дуже широкі плечі і вузькі стегна. За "чоловічу фігуру" деякі переплутали співачку з балериною Анастасією Волочковою.

"Чоловіча постать у Волочкової" - "дуже прошу не обговорювати моїх колег . У Насті Приголомшлива фігура" - "у волочкової абсолютна інша фігура. Плечі широкі і вузькі стегна" - "Так це Лоліта. Це не Волочкова" - "у Джолі теж широкі плечі і вузькі стегна..і що"

"Я подумала Волочкова 😁 .😍😍😍"

Нагадаємо, що Лоліта забула надіти костюм і приголомшила видом на сцені.

Також Politeka писала, що скандальна Лоліта зізналася Вєрці Сердючці в інтимному бажання.