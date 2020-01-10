56-летняя российская певица Лолита Милявская ошеломила поклонников своей откровенной физкультминуткой

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артистка поделилась свежим видео, в котором предстала в весьма пикантном образе за интимным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Милявская продолжила эксперементировать с различной косметикой. Она нанесла немного крема на лицо, а чтобы он лучше впитался, решила заняться физическими упражнениями. В соблазнительном черном с кружевами нижнем белье Лолита вышла на середину комнаты, поприседала и даже попрыгала. С каждым движением ее пышная грудь просто "взрывалась".

"Мой Бьюти-блог будет выходить два раза в месяц)) под девизом «Из Любви к себе, пробую всё на себе» 👨‍👩‍👧‍👧 Очень много полезного для кожи уже нашла. Не забывайте о Себе!!!✌️❤️", - написала в соцсети певица.

Комментирующие пришли в полный восторг от всего, что делает в ролике Лолита. Отдельные комплименты достались ее стройным ногам.

"Атомная женщина 😍😍😍😍беру пример, пошла освеживаться 😊😊😊😊"

"Лолита , Вы, как всегда, бесподобны 🌺"

"Вот это ноги) красота🌷"

"Аж мужу кричу иди смотри какая Лола красотка 😋😊"

"Вы и так красивая 💃💃💃, но стали ещё краше... Вы супер"

"Прочитав комментарии про красивые ноги, посмотрела видео полностью😊 Абсолютно согласна, ноги супер!! Как и вся остальная Лолита❤"

"Каждая Бабушка хочет выглядеть молодо ☺️"

"Ну, ничего себе стройняшка !!!! Я ничего не запомнила про маску , только ноги перед глазами . Супер!!! 👍👍👍"

Ранее мы сообщали, Лолита на отдыхе в Дубае засняла свою тень на воде. Артистка поплескалась ножками и подытожила, что залив холодный. Но не это привлекло внимание фолловеров. Те стали обсуждать фигуру певицы. Казалось, что у нее слишком широкие плечи и узкие бедра. За "мужскую фигуру" некоторые перепутали певицу с балериной Анастасией Волочковой.

"Мужская фигура у Волочковой" - "очень прошу не обсуждать моих коллег . У Насти Потрясающая фигура" - "у волочковой абсолютна другая фигура. Плечи широкие, и узкие бедра" - "Так это Лолита. Это не Волочкова" - "у Джоли тоже широкие плечи и узкие бедра..и что"

"Я подумала Волочкова 😁 .😍😍😍"

Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене.

Также Politeka писала, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании.