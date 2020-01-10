56-летняя российская певица Лолита Милявская ошеломила поклонников своей откровенной физкультминуткой
Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм артистка поделилась свежим видео, в котором предстала в весьма пикантном образе за интимным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Милявская продолжила эксперементировать с различной косметикой. Она нанесла немного крема на лицо, а чтобы он лучше впитался, решила заняться физическими упражнениями. В соблазнительном черном с кружевами нижнем белье Лолита вышла на середину комнаты, поприседала и даже попрыгала. С каждым движением ее пышная грудь просто "взрывалась".
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"Мой Бьюти-блог будет выходить два раза в месяц)) под девизом «Из Любви к себе, пробую всё на себе» 👨👩👧👧 Очень много полезного для кожи уже нашла. Не забывайте о Себе!!!✌️❤️", - написала в соцсети певица.
Комментирующие пришли в полный восторг от всего, что делает в ролике Лолита. Отдельные комплименты достались ее стройным ногам.
"Атомная женщина 😍😍😍😍беру пример, пошла освеживаться 😊😊😊😊"
"Лолита , Вы, как всегда, бесподобны 🌺"
"Вот это ноги) красота🌷"
"Аж мужу кричу иди смотри какая Лола красотка 😋😊"
"Вы и так красивая 💃💃💃, но стали ещё краше... Вы супер"
"Прочитав комментарии про красивые ноги, посмотрела видео полностью😊 Абсолютно согласна, ноги супер!! Как и вся остальная Лолита❤"
"Каждая Бабушка хочет выглядеть молодо ☺️"
"Ну, ничего себе стройняшка !!!! Я ничего не запомнила про маску , только ноги перед глазами . Супер!!! 👍👍👍"
Ранее мы сообщали, Лолита на отдыхе в Дубае засняла свою тень на воде. Артистка поплескалась ножками и подытожила, что залив холодный. Но не это привлекло внимание фолловеров. Те стали обсуждать фигуру певицы. Казалось, что у нее слишком широкие плечи и узкие бедра. За "мужскую фигуру" некоторые перепутали певицу с балериной Анастасией Волочковой.
"Мужская фигура у Волочковой" - "очень прошу не обсуждать моих коллег . У Насти Потрясающая фигура" - "у волочковой абсолютна другая фигура. Плечи широкие, и узкие бедра" - "Так это Лолита. Это не Волочкова" - "у Джоли тоже широкие плечи и узкие бедра..и что"
"Я подумала Волочкова 😁 .😍😍😍"
Напомним, что Лолита забыла надеть костюм и ошарашила видом на сцене.
Также Politeka писала, что скандальная Лолита призналась Верке Сердючке в интимном желании.