Лоліта Мілявська здобула перемогу над власним чоловіком в суді

Минулого літа скандальна співачка оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим. Незабаром стало відомо, що останні пару років Іванов зраджував знаменитість з білорускою Ольгою Кулієвою. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Незабаром після того, як скандальні факти стали надбанням громадськості, Іванов подав на розлучення, а Лоліта подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка знаменитості і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

«Нещодавно її розглянули і благополучно відхилили. Зараз матеріали справи знову відправлені у світовій суд. Будемо продовжувати доводити фіктивність його союзу з Лолітою», - повідомив представник співачки, адвокат Сергій Жорін.

Втім, протистояння подружжя на цьому не закінчиться: Іванов вирішив з'ясувати, яким чином його листування з коханкою опинилося в розпорядженні Лоліти. На тлі безперервних претензій Жорін зазначається, що «ні про яке мирне розлучення мови точно не йде».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новому опублікованому кадрі з відпочинку, Лоліта, яка не так давно пройшла через величезний скандал у зв'язку з розставанням зі своїм молодим коханим - виглядає дещо розповнілою.

Лоліта позувала в рожевій толстовці і в обнімку з аматором "російського світу" і кремлівським обожнювачем актором Стівеном Сігалом - той, як відомо, неодноразово виписував "реверанси" Володимиру Путіну зокрема і публічно підтримував агресивну зовнішню політику РФ.

Лоліта ж запевняє в підписі під фото, що Сігал - наймиліша людина, у нього діти, мовляв, родина і все таке. Артисти на знімку приобнялись, Лоліта виглядає трохи "опухлою", вважають одні її шанувальники, інші, що вона практично "дюймовочка" поряд з величезним Стівеном.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки облетіло мережу, «рознесло до невпізнання».

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