Сім'я Меган Маркл обурюється через «підступи» своєї зоряної родички

Як відомо, днями стало відомо про намір Меган Маркл і принца Гаррі більше не жити життям королівським – подружжя хочуть відмовитися від статусу членів монаршої родини. У ЗМІ одразу ж зашуміли на цей рахунок, масла у вогонь підлила і сестра Меган Саманта. 54-річна Саманта Маркл дочка Томаса Маркла, батька Меган від першого шлюбу вважає, що Меган і Гаррі «виписують ляпаса» багатовіковим традиціям, британській короні і взагалі – чи не всім мислимим засадам цього світу. Про це йдеться в статті The Daily Mail :

«Це ляпас. Мене шокує відсутність поваги до людей, залученим в цей процес, до королівської сім'ї, до обіцянкам, які були спочатку дані, щоб вшанувати королівські обов'язки і подати приклад своїми вчинками».

На думку Саманти, Меган прекрасно знала, що після того, як та вийде за принца її життя кардинально зміниться і взагалі, що її молодша сестра трохи «переграє»:

«Це просто смішно. Вони вийшли в центр уваги, знаючи, які їхні обов'язки, знаючи, яка їм буде від ЗМІ увага. Меган абсолютно очевидно знала, що її поведінка буде привертати загальну увагу», - сказала Маркл-старша і додала, що Меган та ще егоїстка:

«Я була чесна з самого початку в надії, що це подіє на її серце. Вона зруйнує королівську сім'ю точно так, як вона зруйнувала свою власну сім'ю».

Раніше ми повідомляли, після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики в британських ЗМІ. Зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном. Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.

Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Також ми писали, нещодавно у мережі Меган "рознесли" за вбрання, в якому вона з'явилася в дипломатичному представництві Canada House в Лондоні. З самим одягом було все в порядку, але от пильні користувачі помітили на фото сліди від поту в області пахв герцогині.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.