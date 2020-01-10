Відома українська співачка Світлана Лобода показала спільне нічне фото з режисером Аланом Бадоєвим, популярним режисером кліпів

На фото Лобода в чорних шкіряних штанях. Вона позує поруч на вулиці з Бадоєвим, який вибрався в пальто і курить сигарету. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нас з тобою пов'язує багаторічна історія....

Пам'ятаю, ми студентами їздили на природу і один одному говорили , що в майбутньому станемо режисерами свого власного «кіно» 👻кіно під назвою - життя!!! Все збулося і навіть більше ...

Алан -ти Мега талановита людина! Ціную тебе і поважаю за шлях , сміливість і життєву позицію.

Бажаю тобі комфорту у всьому і великого натхнення у Твоєму Новому Році ! Будь здоровий і щасливий! Твоя дівчинка LO", - написала Світлана під фото.

Знімок активно почали обговорювати фанати:

"Дуже зворушливо!!! Бережіть свою дружбу!", "Кажуть талановиті/геніальні люди притягуються!)))", "А чому станемо???!?", "Кращі кліпи від Алана", "Підтвердження того, що мрії збуваються".

Повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода показала спільне фото зі своєю дочкою Євангеліною.

Світлана здалася на кадрах разом зі своєю дочкою. Лобода обняла Євангеліну, закрила очі і поцілувала на камеру. Можна добре розглянути зовнішність дитини і відразу зрозуміти, які риси обличчя передала доньці мама.

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Раніше ми повідомляли, що Лобода з'явилася на російському шоу у відвертому вигляді.

цього разу зірка представила фото зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Її волосся розпущене і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж. Лобода відображена в момент, коли поруч з нею позував і сам Іван з серйозним виразом обличчя.

Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю

А ще Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Лобода, Полякова і Тодоренко похвалилися ідеальними тілами в купальниках



