42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова вразила шанувальників фото з відпочинку у Франції і своїми віршами
Як пише Politeka.net, в своєму мікроблозі в инстаграме телеведуча Анфіса Чехова опублікувала свіжі знімки з гірськолижного курорту Шамоні у Франції.
Пишногруда красуня з келихом шампанського в руці сфотографувалася навпаки засніжених гір у хутряній шапці-вушанці, светрі горіхового кольору і світлих штанях. Взула вони черевики коричневого кольору.
У коментарі під фото вона вирішила похвалитися своїм віршем:
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«Ты знаешь, мне теперь плевать
На пересуды, мнения и слухи!
Случится то, чего не миновать.
Всем не заклеишь рот и не завяжешь руки.
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Ты веришь, мне теперь легко
Быть для кого-то старой, страшной, глупой...
Когда себя не ценишь высоко,
Других стремишься рассмотреть под лупой.
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Ты видишь, я не чувствую вины,
За то, что на других я не похожа.
Я ни любви не жажду, ни войны.
Спокойствие мне впрыснули под кожу.
Ты слышишь этот шепот за спиной:
«Не так одета, и не с тем связалась!»?
Любовь не делит на Хороший и Плохой,
В цвета унылые окрашивает Зависть!».
Так, в коментарях шанувальники Чехової відзначили, що вірш дуже хороший.
«Ідеальне вірш.», «Прекрасний вірш!», «Супер», «Гарні вірші 👍💞», «Супер,круто🔥🔥🔥», «Браво!🔥👍🏻», «І вірш гарний, і Анфіса шикарна! ❤️», «Настільки реальне, чітке і дає задуматися , а адже це так і є, вся правда і мені показати на думки інших, яка є, така є😘», «Анфіса, розкішна 👍і вірші правильні))) ❄️», «Анфіса, як завжди чудово написано ❤️🌹🌹🌹», «Анфіса, ви приємна жінка.», «і вірші І штанці супер 👍👍👠👠👠🎄🎄🎄», – написали під фото фолловери Анфіси.
Нагадаємо, Анфіса Чехова зняла всі і потрясла розкішним тілом на балконі.
Як повідомляла Politeka, пишногруда Чехова розстебнула блискавку і вивалила свої принади.
Також Politeka писала, що Анфіса Чехова спотворила обличчя фільтрами, красуню не дізнатися.