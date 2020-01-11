Модель і інстадива Олена Омович, яку знають як українську Кардашьян завдяки її бездоганним формами, вміє зачепити мільйони сердець
Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим роликом, в якому приміряє відразу кілька образів (щоб подивитися, проскрольте вниз). Спочатку вона з'явилася в костюмі, що складається з піджака, спідниці-міді і блузі ніжно-рожевого відтінку. Потім в худі насиченого рожевого кольору з цікавим принтом, білих вузьких штанях і сріблястій дутій куртці. Після цього Олена похизувалася в чорних шкіряних штанях, темному худі і світлої дутій куртці. Також красуня показала себе в синьому костюмі з широкими брюками і сорочкою, а наостанок приголомшила спокусливою міні-сукнею сріблястого кольору, яку одягла на голе тіло. Відкрита спина стала родзинкою цього наряду.
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Дівчина покрутилася перед об'єктивом, відкриваючи погляду прихильників ідеальні форми.
"1/2/3/4/5?🤔 Я знаю, Ви любите вибирати кращий образ💔 У дівчини повинні бути наряди на всі випадки життя ) І класика, і спорт, і сексуальне для побачення з коханим😉 Голосуйте за кращий на ваш погляд, а я рахуватиму в коментах, який з них більше сподобався більшості)", - підписала ролик Омович.
Шанувальники засипали модель компліментами і своїми міркуваннями з приводу побаченого.
"Шикарна красуня 🖤"
"Перший образ, у ньому такі туфлі бомбезні)👍🏻 і той де блискуче плаття, тільки в ньому напевно треба бути реально без білизни😁"
"Знаєш, коли на тобі одяг, то ти виглядаєш цікавіше"
Раніше ми повідомляли, Омович приголомшила мережу знімком, на якому вона двома руками тримає свої розкішні груди, які так і норовлять "вистрибнути" з топа. Більш того, в кадрі Олена розставила ноги.
"На яку тему написати пост? 🤔 А то я зовсім стала ледачою 🙄 Крім пластики 👋🏻 Може контроль ваги або як я вилікувала проблемну шкіру? 😅, - підписала кадр красуня, хоча шанувальникам й так знайшлося, що обговорити.
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