Модель и инстадива Алена Омович, которую знают как украинскую Кардашьян благодаря ее безупречным формам,умеет зацепить миллионы сердец

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим роликом, в котором примеряет сразу несколько образов (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Вначале она появилась в костюме, состоящем из пиджака, юбки-миди и блузе нежно-розового оттенка. Затем в худи насыщенного розового цвета с забавным принтом, белых узких штанах и серебристой дутой курточке. После этого Алена пощеголяла в кожаных черных штанах, темном худи и светлой дутой курточке. Также красавица показала себя в синем костюме с широкими брюками и рубашкой, а напоследок огорошила соблазнительным мини-платьем серебристого цвета, которое надела на голое тело. Открытая спина стала изюминкой этого наряда.

Девушка покрутилась перед объективом, открывая взору поклонников идеальные формы.

"1/2/3/4/5?🤔 Я знаю Вы любите выбирать лучший образ💔 У девушки должны быть наряды на все случаи жизни ) И классика, и спорт и посексуальнее для свидания с любимым😉 Голосуйте за лучший на ваш взгляд, а я посчитаю в комментах, какой из них больше понравился большинству)", - подписала ролик Омович.

Поклонники засыпали модель комплиментами и своими соображениями по поводу увиденного.

"Шикарная красотка 🖤"

"Первый образ, в нем такие туфли бомбезные)👍🏻 и тот где блестящее платье, только в нем наверное надо быть реально без белья😁"

"Знаешь, когда на тебе одежда, то ты выглядишь интереснее"

Ранее мы сообщали, Омович ошеломила сеть снимком, на котором она двумя руками держит свою роскошную грудь, которая так и норовит "выпрыгнуть" из топа. Более того, в кадре Алена расставила ноги.

"На какую тему написать пост? 🤔 А то я совсем разленилась 🙄 Кроме пластики 👋🏻 Может Контроль Веса или как я Вылечила Проблемную Кожу?😅 ", - подписала кадр красавица, хотя поклонникам и так нашлось, что обсудить.

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