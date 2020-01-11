Відома співачка Ані Лорак вирішила виступити з маститим російським артистом

На кадрах видно, як "пара" всіляко намагалася догодити один одному на сцені. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Так на опублікованому в сторіз Лорак відео вона і Григорій Лєпс співають відому пісню - артистка дуже старається, як і співак, вони помірялися на сцені вокалом, вихід - також був ефектним. І якщо чоловік віддав перевагу костюму і традиційним окулярам, то дама на сцену вийшла у, здавалося б, класиці, але екстравагантній. Напівпрозора сукня "в облипку" і легку блискітку виглядала на Лорак відмінно, відзначили її фани.

Іншим же сукня з декольте та яка ще і просвічує здалася відвертою - люди пишуть в коментарях про надмірні старання Кароліни підкреслити свою жіночність і сексуальність.

Раніше знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в білосніжному вбранні з новою стрижкою - Кароліна знову вирішила відстригти чубок.

Новий імідж зірки помітно омолдил її, надавши їй дещо наївного дитячого виду.

«Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?», – написала Лорак під новим постом.

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