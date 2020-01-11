Известная певица Ани Лорак решила выступить с маститым российским артистом

На кадрах видно, как "пара" всячески пыталась угодить друг другу на сцене. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram певицы.

Так на опубликованном в сториз Лорак видео она и Григорий Лепс поют небезызвестную песню - артистка очень старается, как и певец, они померились на сцене вокалом, выход - также был эффектным. И если мужчина предпочел неброский костюм и традиционные очки, то дама на сцену вышла в, казалось бы, классике, но экстравагантной. Полупрозрачное платье в облипку и легкую блестку смотрелось на Лорак отлично, отметили ее фаны.

Другим же платье с декольте да которое еще и просвечивает показалось октровенным - люди пишут в комментариях о надмерных стараниях Каролины подчеркнуть свою женственность и сексуальность.

Ранее знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«Как настроение? Как проходят ваши праздничные дни?», – написала Лорак под новым постом.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

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