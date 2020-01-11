Російська актриса Тетяна Кравченко, якій небувалу популярність принесла роль Валюхи Будько в серіалі "Свати", здивувала пікантним кадром
Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала з відомим радянським актором Олександром Панкратовым-Чорним. В кадрі вони сидять, і Кравченко ніжно обняла колегу за руку. При цьому обидва задоволені посміхаються в об'єктив.
"З чудовим Олександром Панкратовым-Чорним ❤️✌🏻", - підписала знімок Тетяна.
Пост викликав бурхливу реакцію у користувачів мережі. Шанувальники артистки назвали їх "найкращими" і навіть попросили Кравченко залучити Панкратова-Чорного до участі в "Сватах".
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"Яке фото шикарне 👍"
"Такі прикольні, милота... 😊💞"
"Ви прикраса будь-якого фільму, прекрасні актори, не те, що нинішні "зірки"
"👍👍👍Візьміть його в Свати 7. Буде взагалі супер!!!"
Не знаємо, наскільки серйозно Кравченко поставиться до прохання фанатів про те, щоб Панкратов-Чорний знявся у "Сватах", проте вже точно відомо про інше "поповнення" в родині акторів. Так, у новому, сьомому, сезоні "Сватів" з'явиться нова актриса - юна Марія Тарасова. Дівчинка народилася в Києві 11 квітня 2007-го року і почала зніматися вже в чотирирічному віці. Крім кіно, дівчинка також займається музикою і захоплюється естрадними танцями.
Раніше ми повідомляли, Кравченко показала в Instagram спільне фото з актором, колегою за площадкою "Сватів" Федором Добронравовим. Багато хто відзначив, що парочка виглядає так, ніби не тільки на екрані вони чоловік і дружина, але й в реальному житті.
"Які ж ви класні💖😘любимо вас дуже💞👍"
"Чудова кіношна пара👏👏👏"
Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік
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