Російський співак Влад Топалов обрушився з різкими словами на фоловерів в Instagram

Як передає Politeka.net, артист виклав відеозвернення у своєму мікроблозі (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця). Мова про новорічний конкурс, який вони з дружиною, українською телеведучою Регіною Тодоренко, організували напередодні 2020 року (див. скрін нижче).

Справа в тому, що конкурс уже закінчився, але в мережі досі гуляє інформація про нього - з легкої подачі шахраїв. Непорозуміння у підсумку виливаються у справжні скандали, адже шахраї під виглядом Топалова і Тодоренко вимагають від учасників конкурсу гроші - а потім вже, мовляв, "надішлемо приз".

"Дорогі друзі, змушений записати це відео..., - говорить в кадрі Топалов. - В інтернеті у Інстаграмі зараз прходить якби конкурс, в якому ми з Регіною Дід Мороз та Снігуронька... Значить, це НЕ наш конкурс. Наш конкурс закінчився в минулому році. Будь ласка, якщо ви ведетесь на цей лохотрон, не смійте звинувачувати і оскробляти мене, Регіну і наших колег. Ми мільйон разів вам сказали: ні на що не ведіться, нікуди не надсилайте грошей..."

Пост активно коментують. Користувачі мережі в більшості своїй на стороні зірок і відзначають, що люди повинні ретельніше перевіряти, кому і навіщо відсилають гроші.

"Це особиста справа кожного брати участь у конкурсі чи ні Я просто в шоці від людей які платять гроші за участь а потім звинувачують відомих людей у їх нечесності ☺️Моя їм порада попийте святої водички Сходіть у церкву🙏немає сил вже читати весь брєд який пишуть в коментах"

"Галкін теж саме записав, якесь постноворічне загострення у шахраїв."

"Трохи не повівся 😖"

"Не робіть ці конкурси і менше проблем. Прекрасно знаєте, що так буде. Ні до чого подібні відео знімати... Знаєте, на що йдете."

Раніше ми повідомляли, Регіна поділилася в мережі милим знімком зі своїм маленьким синочком. В кадрі малюк стоїть на четвереньках на дивані, а мама сидить поруч на підлозі і ніжно його притримує. Сімейну ідилію доповнила новорічна ялинка і запаковані подарунки.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.