Популярна українська виконавиця Мішель Андраде вразила ідеальним тілом в прозорій сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
Так, Андраде позує в абсолютно прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Можна помітити, що білизна дівчина підібрала в колір поряд. У коментарях до знімка шанувальники зірки кинулися захоплюватися її красою.
«Гарна», «як можна бути красивою такою?», «Ух, яка запальничка», «неймовірна просто», - пишуть вони.
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Раніше ми повідомляли, що підопічна українського продюсера Потапа Мішель Андраде показала, як смалить з двома чоловіками.
Так, Андраде спочатку танцює з хлопцями під пісню «Макарена» у світлій кофті і синіх штанях. Однак потім одяг перетворюється у відвертий чорний наряд без штанів. При цьому дівчина ефектно виконує танець під трек. В якийсь момент один з чоловіків починає бити її по пікантному місці.
Повідомлялося, що популярна українська артистка і підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде засвітила соковиті форми у відвертому вбранні.
Так, дівчина позує в одному боді і курточці разом зі своєю подругою в гримерці. При цьому обидві дівчини виглядають щасливими.
Однак українці не змогли прокоментувати вбрання дівчини або висловити свою думку про вбранні кумира. Співачка розмістила знімок в Stories.
Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася розкішними формами в чорному білизна
А ще Politeka писала, що Напівгола Мішель Андраде засвітила принади
Також Politeka повідомляла, що Мішель Андраде стратила сором і влаштувала розпусні танці прямо на підлозі