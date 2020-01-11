Популярна українська виконавиця Мішель Андраде вразила ідеальним тілом в прозорій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Андраде позує в абсолютно прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Можна помітити, що білизна дівчина підібрала в колір поряд. У коментарях до знімка шанувальники зірки кинулися захоплюватися її красою.

«Гарна», «як можна бути красивою такою?», «Ух, яка запальничка», «неймовірна просто», - пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що підопічна українського продюсера Потапа Мішель Андраде показала, як смалить з двома чоловіками.

Так, Андраде спочатку танцює з хлопцями під пісню «Макарена» у світлій кофті і синіх штанях. Однак потім одяг перетворюється у відвертий чорний наряд без штанів. При цьому дівчина ефектно виконує танець під трек. В якийсь момент один з чоловіків починає бити її по пікантному місці.

Повідомлялося, що популярна українська артистка і підопічна продюсера Потапа Мішель Андраде засвітила соковиті форми у відвертому вбранні.

Так, дівчина позує в одному боді і курточці разом зі своєю подругою в гримерці. При цьому обидві дівчини виглядають щасливими.

Однак українці не змогли прокоментувати вбрання дівчини або висловити свою думку про вбранні кумира. Співачка розмістила знімок в Stories.

Нагадаємо, Мішель Андраде похвалилася розкішними формами в чорному білизна

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