Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила гарячим знімком у компанії чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Лобода у відвертій сукні демонструє апетитні форми, поки на її тлі двоє чоловіків грають на музичних інструментах. В якийсь момент дівчина починає підспівувати і підтанцьовувати їм.

Звернемо внимнаие, що кадри Лобода викинула в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода показала спільне нічне фото з режисером Аланом Бадоєвим, популярним режисером кліпів

На фото Лобода в чорних шкіряних штанях. Вона позує поруч на вулиці з Бадоєвим, який вибрався в пальто і курить сигарету.

"Нас з тобою пов'язує багаторічна історія....

Пам'ятаю, ми студентами їздили на природу і один одному говорили , що в майбутньому станемо режисерами свого власного «кіно» 👻кіно під назвою - життя!!! Все збулося і навіть більше ...

Алан -ти Мега талановита людина! Ціную тебе і поважаю за шлях , сміливість і життєву позицію.

Бажаю тобі комфорту у всьому і великого натхнення у Твоєму Новому Році ! Будь здоровий і щасливий! Твоя дівчинка LO", - написала Світлана під фото.

Знімок активно почали обговорювати фанати:

"Дуже зворушливо!!! Бережіть свою дружбу!", "Кажуть талановиті/геніальні люди притягуються!)))", "А чому станемо???!?", "Кращі кліпи від Алана", "Підтвердження того, що мрії збуваються".

Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю

А ще Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

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