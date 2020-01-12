Популярна українська виконавиця Світлана Лобода вразила гарячим знімком у компанії чоловіків
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Лобода у відвертій сукні демонструє апетитні форми, поки на її тлі двоє чоловіків грають на музичних інструментах. В якийсь момент дівчина починає підспівувати і підтанцьовувати їм.
Звернемо внимнаие, що кадри Лобода викинула в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.
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Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода показала спільне нічне фото з режисером Аланом Бадоєвим, популярним режисером кліпів
На фото Лобода в чорних шкіряних штанях. Вона позує поруч на вулиці з Бадоєвим, який вибрався в пальто і курить сигарету.
"Нас з тобою пов'язує багаторічна історія....
Пам'ятаю, ми студентами їздили на природу і один одному говорили , що в майбутньому станемо режисерами свого власного «кіно» 👻кіно під назвою - життя!!! Все збулося і навіть більше ...
Алан -ти Мега талановита людина! Ціную тебе і поважаю за шлях , сміливість і життєву позицію.
Бажаю тобі комфорту у всьому і великого натхнення у Твоєму Новому Році ! Будь здоровий і щасливий! Твоя дівчинка LO", - написала Світлана під фото.
Знімок активно почали обговорювати фанати:
"Дуже зворушливо!!! Бережіть свою дружбу!", "Кажуть талановиті/геніальні люди притягуються!)))", "А чому станемо???!?", "Кращі кліпи від Алана", "Підтвердження того, що мрії збуваються".
Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю
А ще Politeka писала, що Лобода блиснула ідеальними формами в чорному бікіні
Також Politeka повідомляла, що Лобода, Полякова і Тодоренко похвалилися ідеальними тілами в купальниках