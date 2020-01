View this post on Instagram

Вот такое чудо появилось на нашем пляже...🙈 Эта черепаха выплыла из океана, отложила на пляже 120 яиц и побрела обратно в свою стихию.. А несколько лет назад в Турции черепаха размером в два раза больше в море очень сильно укусила меня за колено... 🙉 Это была серьезная травма и два года я испытывала боль.. 😔 Это чудо вроде безобидное.. Но тоже... большое..🙊