Російська балерина Анастасія Волочкова зараз відпочиває в Таїланді, звідки ділиться новими постами в Instagram

На одному з недавніх фото зірка з'явилася з місцевими фруктами в руках, пише Рoliteka.net. Знаменитість позувала у блакитної води, демонструючи свої стрункі ніжки.

Настя обрала біле пляжне плаття з намальованим раком, а також рожевий купальник. Завершували літній образ балерини темні окуляри.

"Прекрасний початок пхукетського дня у віп зоні Blue Tree @treehousephuket з друзями @yachts.and.babes @hideaway_lake 🌺❤️ Колір Води нагадує Мальдіви🌴", - підписала знімок артистка.

За півгодини пост Анастасії зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Щасливого відпочинку.Ви красуня!", "Ви собі фотошопом нігті на нозі стерли , або це елітний педикюр сліз?))) Досить шопить , все одно жах виходить😂😂😂", "Богиня 😘😘😘😘🌹🙋", "Ви надзвичайно шикарні, бажаю приємного відпочинку ...", "Настя , я в замішанні ... Куди зникли знамениті тапочки з трояндочками ? 😉", "Ці ноги її годують і все що має це вони ноги зробили", "Яка красуня, хоча б лапи не показуй свої страшні", "О боже ,Настя,де ж ви берете собі речі..жах...а ноги..ноги .це ж некрасиво", "Настю, умничка😍", "🙈 для чого виставляти такі мосли. Жах", "Стара", "що Їй 60 років? Ці пахви, стареча шкіра обличчя і шиї. Страшне, старий вираз обличчя. Тільки всі ноги навіщо - то витягує? Хоча там зовсім інші проблеми...", "Гооспооодиии...Настю,яка фотка жахлива....навіщо????", "Коли на фотках виставляєш ноги вперед, стопа виходить 50-го розміру, як у Єті 😜😜😜", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова приголомшила відео з "морським чудовиськом". Артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram роликом з величезною черепахою.

Настя пригадала, як на неї колись напав такий "звір", коли вона відпочивала в Туреччині. За її словами, черепаха так сильно вкусила її за коліно, що боліло кілька років.

Раніше ми писали, що артистка виклала в Instagram цілу серію відвертих кадрів, чим викликала обурення в мережі.

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