Відома українська співачка Настя Каменських, виступаюча також під псевдонімом NK, показала новий образ в топі і з дредами

На знімку Настя позує в спідниці і чорному топі, який частково має сіточку. Також Каменських доповнила образ чокером. На руці можна зауважити стильні годинники співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки. Настя опублікувала кадри в сторсис, де така функція відключена.

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка насолоджується пляжним відпочинком в Мексиці зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком. На радість шанувальників, Настя не забуває ділитися новими кадрами в купальнику з романтичної відпустки з репером

На фото Каменських продемонструвала засмагле тіло, повернувшись до об'єктиву боком. Так, вона не тільки похвалилася плоским животом, але і спортивної попою. Більше того, особа української селебріті повністю без макіяжу, але вона все одно залишається чарівно-спокусливою і в своєму гарячому репертуарі.

На руці співачки можна розглянути перекладне тату у вигляді золотого візерунка.

Потап не стримався і також прокоментував фото смайликів у вигляді вогника.

Багато шанувальників в коментарях не забули написати компліменти з приводу зовнішності улюбленої артистки, але також знайшлися і недоброзичливці, які зазначили, що принади Каменських «поздувались».

Повідомлялося, що Каменських показала, чим займається з Потапом в одній білизні.

Так, опублікованому знімку Каменських позує в одному топі разом зі своїм чоловіком Потапом. Чоловік виставив напоказ підкачаних біцепс.

Уточнимо, що шанувальників пари позбавили можливості висловитися про події – фотографію Каменських викинула в Сторіс.

Нагадаємо, Каменських без одягу показала себе всю і нарвалася на критику

А ще Politeka писала, що Каменських засвітила схудлу фігуру на відпочинку в Мексиці

Також Politeka повідомляла, що Каменських налякала виглядом під час відпочинку



