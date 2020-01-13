Чоловік хворої на рак Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов на межі зриву через постійні переживання

Про це в коментарі журналістам розповіла парапсихолог і екстрасенс Юліана Міляєва, передають Дні.

Як відомо, ЗМІ писали про те, що медики виписали додому Анастасію Заворотнюк, бо не бачать сенксу у лікуванні, а зіркова сім'я зіткнулася з фінансовими проблемами.

Тому 48-річний фігурист зараз знаходиться на межі нервового зриву і його "накриває" депресія.

«Петро Чернишов знаходиться в стані сильної депресії і емоційної втоми від діагнозу Анастасії. Він не хоче вірити в неминуче і всіма силами намагається зробити хоч щось, щоб врятувати дружину», підкреслила Міляєва.

За словами парапсихолога, чоловікові Анастасії Заворотнюк в даний момент не варто виснажувати себе, а навпаки, постаратися прийти в гармонійний стан, тому що його енергетичний стан також впливає і на стан хворої раком "прекрасної няні".

Що стосується самої російської зірки, то Міляєва не змогла порадувати її шанувальників позитивними прогнозами. Екстрасенс не сумнівається, що джерело Анастасії Заворотнюк повільно, але впевнено згасає.

Сам 2020 рік, на думку парапсихолога, стане складним для всіх людей, не кажучи вже про тих, хто ослаблений хворобою.

«Енергії 2020 року, високосного року зміни десятиліття і початку нового 12-річчя з східним календарем, накладають потрійну енергетичне навантаження. Для ослабленого і измотанного хворобою людини це практично як океан, який неможливо перейти», резюмувала вона у спілкуванні з журналістами.

Як ми раніше повідомляли, Анастасія Заворотнюк вже не знаходиться в реабілітаційній клініці в Москві, де вона проходила відновлення останні кілька місяців.

В російських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що актрису виписали. Підтвердженням цього може бути той факт, що біля медзакладу перестали чергувати папараці.

"Лікарі відправили додому хвору актрису, так як не бачать сенсу в лікуванні. Вона приречена", – пишуть ЗМІ.

Також з'явилася інформація, що, можливо, Анастасія готується пройти курс експериментального лікування в США.

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