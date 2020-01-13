Муж больной раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев на грани срыва из-за постоянных переживаний

Об этом в комментарии журналистам рассказала парапсихолог и экстрасенс Юлиана Миляева, передают Дни.

Как известно, СМИ писали о том, что медики выписали домой Анастасию Заворотнюк из-за бессмысленности лечения, а звездная семья столкнулась с финансовыми проблемами.

Поэтому 48-летний фигурист сейчас находится на грани нервного срыва и его "накрывает" депрессия.

«Петр Чернышов находится в состоянии сильной депрессии и эмоциональной усталости от диагноза Анастасии. Он не хочет верить в неизбежное и всеми силами старается сделать хоть что-то, чтобы спасти жену», — подчеркнула Миляева.

По словам парапсихолога, мужу Анастасии Заворотнюк в данный момент не стоит себя изматывать, а наоборот, постараться прийти в гармоничное состояние, потому что его энергетическое состояние также влияет и на состояние больной раком "прекрасной няни".

Что касается самой российской звезды, то Миляева не смогла порадовать ее поклонников положительными прогнозами. Экстрасенс не сомневается, что источник Анастасии Заворотнюк медленно, но уверенно угасает.

Сам 2020 год, по мнению парапсихолога, станет сложным для всех людей, не говоря уже о тех, кто ослаблен болезнью.

«Энергии 2020 года, високосного, года смены десятилетия и начала нового 12-летия по восточному календарю, накладывают тройную энергетическую нагрузку. Для ослабленного и измотанного болезнью человека это практически как океан, который невозможно перейти», — резюмировала она в общении с журналистами.

Как мы ранее сообщали, Анастасия Заворотнюк уже не находится в реабилитационной клинике в Москве, где она проходила восстановление последние несколько месяцев.

В российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что актрису выписали. Подтверждением этому может быть и тот факт, что возле медучреждения перестали дежурить папарацци.

"Врачи отправили домой больную актрису, так как не видят смысла в лечении. Она обречена", – пишут СМИ.

Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Более того, мы рассказывали, что "прекрасная няня" отказалась от супер-вакцины, которой в свое время лечили ныне покойную Жанну Фриске, поскольку ей бы пришлось покинуть Россию из-за терапии в другой стране.

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