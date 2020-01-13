29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи ВІА Гра, приємно здивувала жарким знімком з відпочинку у тропіках

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в темно-синьому оригінальному купальнику, що якнайкраще підкреслив всі її соковиті принади. Артистка вигнулась, спершися на скляне огородження, і запркокинула голову назад. Напрочуд спокуслива поза відкривала прекрасні види на її ефектні форми: пишні груди, плоский животик і манливі стегна ні кого не залишали байдужим.

Для заднього фону артистка вибрала лазурний океан. І тоді стає зрозумілою її ніжна нега - Міша отримує задоволення від відпочинку.

"Херсон на острові Маврикій 😅☀️", - підписала кадр Романова.

Шанувальники одразу ж почали аплодувати співачці, залишаючи безліч "сердечок".

"Неймовірна ♥️"

"Красуня😍😇"

"ну що за грандіозна дівчина 😍😍😍"

"Очманіти😍❤️🔥"

"Ви просто красуня богиня залишайтеся завжди найкрасивішою і привабливою дівчиною"

"Ну Херсон, ну даєш 🔥"

"Розкажи їм, які кавуни у нас смачні"

Раніше ми повідомляли, Романова розбурхала мережу, коли показала себе в цьому ж купальнику, тільки на цей раз не на тлі океану, а в номері готелю. Вона з лажными волоссям і в сонцезахисних окулярах стоїть на ліжку, піднявши руки вгору і доторкнувшись до перекладини. Її струнке тіло стало приводом для бурхливих обговорень. Справа в тому, що шанувальники не на жарт занепокоїлися худобою артистки.

"Міша, ти так схудла?!!"; "Судячи по фото дуже треба. Невдалий ракурс, хвора худоба"; "Сильно втомилася?", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Романова поділилася кадром, де вона просто світиться від щастя. Дівчина постала в чорному бікіні і солом'яному капелюшку. Вона закрила очі, купаючись у сонячних променях, і щиро посміхалася. Фанати не могли пройти мимо шикарних форм красуні.

«Боже, які великі…», «Аж у роті пересохло», «Запальна», «Мало не тріснув! Ти що», «гарна», «Яка сеньйора», «така ааах прямо», - писали вони.

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