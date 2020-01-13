Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинку

Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, викликавши досить неоднозначнкю реакцію серед користувачів Instagram. Все через її провокаційного наряду. Волочкова сфотографувалася стоячи у компанії давніх знайомих, а також позуючи в сукню з блискітками і в традиційній для неї манері посвітила пікантними частинами тіла.

«Чудові мої друзі Юля і Олег. @phuket.yulia @oleg.sukhin.phuket Прекрасний вечір ми провели в готелі, який мені дуже дорогий і зворушливий, потім розповім чому! Я відпочивала в ньому 12 років тому!... Він з весіллям пов'язаний😉», – написала під знімком Анастасія. Користувачі Instagram не залишилися осторонь, написавши безліч коментарів.

Зазначимо, зірка нарешті знайшла довгоочікуване жіноче щастя: в її житті з'явився чоловік, якого вона поки ретельно приховує від громадськості.

Вчора Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, тол і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

«На цьому фото наші тіней я розгледіла безліч цікавих деталей, які здалися мені цікавими.😊 У цих піщаних волнушках я побачила цікавих диваків і звіряток😊 А ніжки мої, як і раніше довше, ніж у мого чоловіка😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пише Настя.

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