Актриса пригадала час, коли була молодшою

66-річна російська актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи Будько в серіалі "Свати", оригінально привітала шанувальників зі старим Новим роком

Як передає Politeka.net, артистка виклала у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому їй явно поменше років. В кадрі обличчя Кравченко крупним планом. Вона дивиться прямо в об'єктив і посміхається, при цьому здається, ніби не тільки устами, але й очима. На голові у актриси окуляри, які вона використала замість обруча, а чорна кофточка кокетливо розстібнута.

"Кілька років тому ✌🏻😉 Всім гарного дня 😇", - підписала кадр "Валюха".

Коментуючі засипали зірку компліментами і привітаннями зі старим Новим роком. А деякі сказали, що вона завжди молодо виглядає і без підписів "кілька років тому",

"Хороша 👍🏻🌺"

"Не треба уточнювати скільки .... По мені так кілька днів.👍😂😍.. Тетяна, ви зсередини таким прекрасним осяяні світлом....це не зіграєш... А посмішка буде юлискучіше будь Мони Лізи... Просто красива жінка переді мною... Тетяна... ❤️🌹🌺💐🌸💮.... Зі старим Новим роком...!!..Щоб віра в усе хороше ніколи не залишала ваше серце... І звичайно ж творіть... Творіть... 🔥❤️🔥❤️🔥"

"Ви дуже приємна жінка! Люблю дивитися фільми з вашою участю😍😍😍"

"Обожнюю вас по фільму свати ,ви зіграли так класно"

Раніше ми повідомляли, Тетяна Кравченко збентежила мережу, знявшись в обіймах з актором Олександром Панкратовым-Чорним. У кадрі вона ніжно обійняла колегу за руку. При цьому обидва задоволені посміхаються в об'єктив.

Пост викликав бурхливу реакцію у користувачів мережі. Шанувальники артистки назвали їх "найкращими" і навіть попросили Кравченко залучити Панкратова-Чорного до участі в "Сватах".

"Яке фото шикарне 👍"

"Такі прикольні, милота... 😊💞"

"Ви прикраса будь-якого фільму, прекрасні актори, не те, що нинішні "зірки"

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